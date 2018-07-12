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Первый пошел. Осужден один из трех попавших под следствие замдиректоров Спецстроя
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Первый пошел. Осужден один из трех попавших под следствие замдиректоров Спецстроя 

BFM.RU 11 часов назад
Фото: BFM.RU
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Бурякова. Он стал первым из трех заключивших сделку со следствием фигурантов громкого дела о хищениях на сумму свыше 1 млрд рублей при ремонте объектов Минобороны за счет бюджетных средств. Буряков также стал первым из трех попавших под следствие заместителей главы упраздненной в декабре 2016 года организации.
На оглашение приговора 48-летний Буряков, вначале отпущенный из СИЗО под домашний арест, а затем под подписку о невыезде, пришел с вещами, готовый к реальному сроку. Его сопровождали двое спецназовцев в масках, которые осуществляли госзащиту фигуранта.
Накануне прокурор потребовала приговорить Бурякова к пяти годам заключения и штрафу в 600 тысяч рублей. Сам же подсудимый просил ограничиться условным сроком. Несмотря на то, что процесс над признавшим вину и заключившим сделку со следствием фигурантом прошел в особом порядке и занял всего день, оглашение приговора растянулось на шесть часов.
Судья Александра Авдотьина констатировала: Александр Буряков совершил «мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием должностного положения» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее организатором стал бывший первый заместитель директора Спецстроя Александр Загорулько, который «разработал и реализовал преступный план». Последний с 1999 года был знаком с главой Спецстроя Александром Волосовым по совместной службе с МЧС и «использовал его неограниченное доверие для приятия нужных решений».
Загорулько вовлек в преступную группу своих знакомых предпринимателей и доверенных лиц, среди которых были Александр Буряков и предприниматели Кадыр Караханов, Ваха Арцыгов и Арсен Ошакбаев. Коммерсантов привлекали к реализации госконтрактов на строительство и ремонт военных объектов. При этом, согласно материалам дела, объемы, стоимость и качество выполняемых работ существенно завышались, а военные чиновники получали откаты в среднем в размере 10% от контракта.
Деньги перечислялись на счета подконтрольных чиновникам фирм по фиктивным актам выполненных работ и обналичивались. Фамилии фигурантов судья не называла. В приговоре они были обозначены как «лицо № 1, № 2, № 3 и № 4».
Суд установил, что Буряков на совещаниях в Минобороны, как правило, сообщал об отставании при выполнении работ по госконтрактам. После этого он добивался привлечения «своего» субподрядчика, у которого была лицензия ФСБ к выполнению работ с использованием сведений, составляющих гостайну.
Всего Буряков был признан виновным в трех эпизодах хищений, совершенных в 2013-2015 годах при реконструкции объектов Минобороны РФ в Москве и Тверской области. Речь идет о капремонте военного городка (так называемых «Чернышевские казармы») на Большой Серпуховской улице в Москве и двух складов для воинского арсенала войсковой части, расположенной в городе Торопец Тверской области. В первом случае стоимость работ была увеличена вначале с 40 млн до 530 млн, а затем 825 млн рублей. «При этом вид работ не менялся», — говорилось в приговоре.
Именно благодаря показаниям Бурякова к уголовной ответственности привлекли организатора преступной группы Загорулько. Последнему кроме мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на аналогичную сумму также вменили получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде автомобилей «Волга», который оценили в 1,5 миллиона рублей, и Lexus 470 стоимостью 4,5 миллиона.
Сам Загорулько в ходе следствия признался в аферах и также дал показания об участии в криминальной схеме главы Спецстроя Александра Волосова. Однако следствие не стало возбуждать в отношении него уголовное дело. Как и Буряков с Загорулько, сделку со следствием также заключил и Ваха Арцыгов. После этого он и бывший первый замглавы Спецтроя были переведены под домашний арест, вскоре их дело направят в суд.
Что же касается Александра Бурякова, то, назначая ему наказание, судья учла, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет государственные и ведомственные награды, признал вину, способствовал раскрытию преступлений и изобличения соучастников. «Исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества», — решила судья. К смягчающим вину подсудимого обстоятельствам она отнесла наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка и родителей-пенсионеров.
Александра Авдотьина отправила подсудимого в колонию общего режима на пять лет. В качестве дополнительного осужденный должен заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, в течение трех лет после освобождения он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением рганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Адвокат осужденного Юрий Рыбаков сказал, что защита намерена обжаловать приговор в Мосгорсуде. От дальнейших комментариев он воздержался.
За потерпевшим, которым по делу было признано Минобороны, суд оставил право на подачу иска в порядке гражданского производства. В ходе следствия министерство заявило по делу иск ко всем фигурантам на 453 млн рублей. Но сумма, как сообщил юрист Минобороны, еще будет уточняться.
В конце мая 2018 года попал под следствие и оказался в СИЗО третий по счету замдиректора Спецстроя Александр Мордовец. Впрочем, он проходит по другому делу. Главное военное следственное управление СКР вменило ему злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при выделения средств на строительство ряда объектов космодрома «Восточный» в Хабаровском крае.
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