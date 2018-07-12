В Египте приговорили к смертной казни за «большой побег» 13 заключенных

Массовое бегство заключенных из центральной тюрьмы Исмаилии, известное в местных СМИ как «большой побег», произошло в 2016 году. Вместе с обычными уголовниками из-за решетки тогда бежали и четыре террориста из ячейки ИГ* ( "Исламское государство" *), базирующейся на Синайском полуострове.

Правоохранительным органам удалось задержать большинство беглецов, однако шестеро все-таки смогли скрыться.

Двое полицейских при попытке побега были ранены из огнестрельного оружия. Также в ходе преследования преступников погиб случайный прохожий.

Приговоренным к смертной казни помимо самой попытки побега вменили в вину нападение на охранявших их сотрудников тюрьмы.