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В Египте приговорили к смертной казни за «большой побег» 13 заключенных
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В Египте приговорили к смертной казни за «большой побег» 13 заключенных 

РИА Новости 11 часов назад
КАИР, 12 июл — РИА Новости. Уголовный суд египетского города Исмаилия приговорил в четверг 13 граждан Египта к смертной казни за попытку массового побега из центральной тюрьмы провинции, сообщило египетское агентство МЕНА.
Массовое бегство заключенных из центральной тюрьмы Исмаилии, известное в местных СМИ как «большой побег», произошло в 2016 году. Вместе с обычными уголовниками из-за решетки тогда бежали и четыре террориста из ячейки ИГ* ("Исламское государство"*), базирующейся на Синайском полуострове.
Правоохранительным органам удалось задержать большинство беглецов, однако шестеро все-таки смогли скрыться.
Двое полицейских при попытке побега были ранены из огнестрельного оружия. Также в ходе преследования преступников погиб случайный прохожий.
Приговоренным к смертной казни помимо самой попытки побега вменили в вину нападение на охранявших их сотрудников тюрьмы.
*Запрещённая в России террористическая организация
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