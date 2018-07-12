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Дело о хищении 70 гектаров воронежского яблоневого сада рассмотрят в суде
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Дело о хищении 70 гектаров воронежского яблоневого сада рассмотрят в суде 

Вести Воронеж 11 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Для утверждения обвинительного заключения материалы дела изучают в областной прокуратуре.
Дело о хищении 70 гектаров яблоневого сада готовят к рассмотрению в суде. Следственный комитет завершил расследование, и теперь материалы дела изучают в областной прокуратуре для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, следователи возбудили два уголовных дела по статье мошенничество весной 2016 года. Обвинение предъявили руководителю компании «Спартан». Из госсобственности были выведены три участка земли площадью более 70 гектаров. Часть из них остались в собственности у компании, часть купила компания «Выбор», ещё часть получила фирма «Атлант». Прокуратура области потребовала изъять земли у последних покупателей — «Выбора» и «Атланта». Земли, принадлежащие «Атланту», вернули в госсобственность в январе 2018 года. А вот требования прокурора об изъятии земли у «Выбора» суд не удовлетворил. Облпрокуратура обжаловала это решение.
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