Ещё
В Петрозаводске раскрыли наркопритон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске раскрыли наркопритон 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Четверо молодых людей организовали сбыт наркотиков и помещение для их употребления.
Следком Карелии сообщает об окончании расследования в отношении одного 20-летнего и троих 18-летних петрозаводчан.
По версии следствия, в 2017 году обвиняемые неоднократно незаконно приобретали для последующего сбыта наркотические средства, а затем незаконно сбывали их лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В результате наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
Кроме того, обвиняемые систематически предоставляли помещение для потребления наркотических средств и психотропных веществ своим знакомым.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 2 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Актер из «Бригады» задержан в Москве с пистолетом Уфимец два года следил за бывшей девушкой с помощью «жучка» в авто Продавший гашиш житель Карелии получил 7 лет колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения33
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»10
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение