В Петрозаводске раскрыли наркопритон

Четверо молодых людей организовали сбыт наркотиков и помещение для их употребления.

Следком Карелии сообщает об окончании расследования в отношении одного 20-летнего и троих 18-летних петрозаводчан.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые неоднократно незаконно приобретали для последующего сбыта наркотические средства, а затем незаконно сбывали их лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка». В результате наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, обвиняемые систематически предоставляли помещение для потребления наркотических средств и психотропных веществ своим знакомым.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 2 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.