В Россию за решётку. Наркодилера из Казахстана судили как «нелегала»

Незаконная миграция — это проблема не только российских мегаполисов, но и таких небольших регионов, как Псковская область

А одно из самых страшных её последствий — это уголовные преступления, которыми такие мигранты пополняют местную криминальную статистику.

«Въезд не разрешён»

Так, месяц назад начались слушания по уголовному делу в отношении 34-летнего нелегала из Средней Азии, который в Бежаницком районе с особой жестокостью убил мать своих четырёх детей у них на глазах.

А недавно в Невеле предстал перед судом 44-летний наркоторговец из Казахстана . При том, что на сей раз мужчину обвиняли лишь в незаконном въезде на территорию РФ , оказалось, что за несколько лет он успел совершить в России не одно преступление.

Началась эта история в августе 2014 года в городе Пестов Новгородской области , когда местные правоохранители задержали казахстанца за употребление гашиша. Суд приговорил его к 4 суткам ареста с административным выдворением за пределы страны. При этом ему запретили возвращаться в Россию в течение 5 ближайших лет, о чём свидетельствовала и появившаяся в загранпаспорте недвусмысленная запись «Въезд не разрешён».

В начале октября под контролем судебных приставов иностранец законопослушно отбыл на родину, но уже через месяц… вернулся обратно. Дело в том, что дома он сразу же написал заявление об утрате загранпаспорта (якобы нечаянно постирал его вместе с одеждой) и оперативно получил новый.

Не раз, и не два Затем мужчина прилетел в Белоруссию , купил билет на поезд «Брест — Санкт-Петербург » и снова оказался в России, где взялся за старое. Причём на этот раз он не ограничился только употреблением наркотиков, а начал их сбывать, да ещё в составе организованной преступной группы, частично состоявшей из таких же нелегалов.

Лишь через пару лет, в ноябре 2016 года, новгородские правоохранители повязали членов этой наркогруппировки, снабжавшей амфетамином целый муниципальный район. Следствию удалось доказать, что наш «герой» не раз, и не два занимался продажей наркотиков в крупном размере, и Окуловский районный суд приговорил его к 14 годам в колонии строгого режима

Тогда же, во время расследования, и всплыл тот самый факт незаконного въезда казахстанца в Россию в 2014 году. Новгородцы выделили эти материалы из уголовного дела по наркотикам и направили их по месту совершения преступления — в Невельский район Псковской области.

В свою очередь, Невельский районный суд тоже признал мужчину виновным и приговорил его к 6 месяцам лишения свободы. В конечном итоге ему предстоит провести за решёткой 14 лет и 3 месяца. А ведь, как сказано в материалах суда, на родине в Казахстане у него остался маленький ребёнок… Хотя, пожалуй, лучше расти совсем без отца, чем с таким папашей.