Один из участников резни в пермской школе направлен в психиатрическую больницу

Суд направил одного из подростков, напавших на пермскую школу № 127, на принудительное лечение в психиатрической больнице. Там он пробудет как минимум два месяца, сообщает «Мел».

Второй фигурант дела, также принимавший участие в нападении на школьников, пока останется в СИЗО — срок его ареста продлен на два месяца.

Заседание проходило в Мотовилихинском суде города Перми

Напомним, в январе в одной из школ Перми произошел ужасающий инцидент: двое подростков напали на учеников четвертого класса и их педагога. В результате пострадали 11 детей и учительница. Один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере.