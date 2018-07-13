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Один из участников резни в пермской школе направлен в психиатрическую больницу
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Один из участников резни в пермской школе направлен в психиатрическую больницу 

В городе N 5 часов назад
Фото: В городе N
Суд направил одного из подростков, напавших на пермскую школу № 127, на принудительное лечение в психиатрической больнице. Там он пробудет как минимум два месяца, сообщает «Мел».
Второй фигурант дела, также принимавший участие в нападении на школьников, пока останется в СИЗО — срок его ареста продлен на два месяца.
Заседание проходило в Мотовилихинском суде города Перми.
Напомним, в январе в одной из школ Перми произошел ужасающий инцидент: двое подростков напали на учеников четвертого класса и их педагога. В результате пострадали 11 детей и учительница. Один из нападавших состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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