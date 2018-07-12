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В Брянской области задержан атаковавший госсайт хакер
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В Брянской области задержан атаковавший госсайт хакер 

SecurityLab.ru 4 часа назад
Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего хакера, атаковавшего в ноябре 2017 года сайт государственного органа.
По словам представителей прокуратуры, злоумышленник провел компьютерную атаку в целях блокирования компьютерной информации и нейтрализации средств ее защиты. Впоследствии его действия были зафиксированы сотрудниками правоохранительных органов, после чего он был задержан.
В настоящее время молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ (использовании компьютерной программы, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации).
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