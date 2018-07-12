Ямалец сел на 14 лет за покушение на двух женщин 

Суд вынес приговор 30-летнему жителю Салехарда, признав его виновным в покушение на двойное убийство. Он проведет 14 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Преступление было совершено в ночь на 24 сентября 2017 года. Потерпевшие женщины выпивали в компании двух мужчин. Когда застолье закончилось, хозяйка квартира попросила гостей удалиться. Пока один из мужчин одевался в прихожей, второй схватил нож и нанес несколько ударов женщинам по шее. Его остановил собутыльник.