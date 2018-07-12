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Полиция не нашла взрывчатки у мужчины, угрожавшего взорвать Ставропольэнерго
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Полиция не нашла взрывчатки у мужчины, угрожавшего взорвать Ставропольэнерго 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В пресс‐службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщили «360», что после поступления сообщения о мужчине с подозрительным предметом в руках, на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции Невинномысска.
Они задержали гражданина, имевшего при себе коробку из-под торта. Опасных предметов в ней обнаружено не было. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, проводятся необходимые оперативные мероприятия.
Ранее уже сообщалось, что офисе филиала Ставропольэнерго в Невинномысске задержан мужчина, который заявил, что готов взорвать здание. Мотивы его поступка неизвестны.
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