Полиция не нашла взрывчатки у мужчины, угрожавшего взорвать Ставропольэнерго

Они задержали гражданина, имевшего при себе коробку из-под торта. Опасных предметов в ней обнаружено не было. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, проводятся необходимые оперативные мероприятия.

Ранее уже сообщалось, что офисе филиала Ставропольэнерго в Невинномысске задержан мужчина, который заявил, что готов взорвать здание. Мотивы его поступка неизвестны.