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Мужчина с пустой коробкой напугал работников завода в Невинномысске
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Мужчина с пустой коробкой напугал работников завода в Невинномысске 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина с коробкой из-под торта устроил переполох на одном из предприятий Невинномысска, сообщили STAV.AIF.RU в МВД по СК.
Человек пришёл на завод с объёмным пакетом, и служба безопасности заподозрила его в подготовке теракта. Охранники вызвали полицию.
Полицейские задержали и допросили мужчину. Оказалось, что в пакете лежала пустая коробка из-под торта. Взрывных устройств и других опасных предметов у задержанного не нашли. Сотрудники полиции Невинномысска проводят необходимые оперативные мероприятия.
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