Мужчина с пустой коробкой напугал работников завода в Невинномысске

Мужчина с коробкой из-под торта устроил переполох на одном из предприятий Невинномысска , сообщили STAV.AIF.RU в МВД по СК.

Человек пришёл на завод с объёмным пакетом, и служба безопасности заподозрила его в подготовке теракта. Охранники вызвали полицию.

Полицейские задержали и допросили мужчину. Оказалось, что в пакете лежала пустая коробка из-под торта. Взрывных устройств и других опасных предметов у задержанного не нашли. Сотрудники полиции Невинномысска проводят необходимые оперативные мероприятия.