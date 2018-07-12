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В Крыму подрядчик нажился на «Винни Пухе»
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В Крыму подрядчик нажился на «Винни Пухе» 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Прокуратура Центрального района крымской столицы выявила нарушения при капитальном ремонте детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"Установлено, что подрядчик, производивший капремонт детского сада «Винни Пух», завысил стоимость выполненных работ на 400 тысяч рублей, получив их незаконно. Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования", — сообщили в ведомстве.
На данный момент по факту хищения средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
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