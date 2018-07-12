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Криминальное трио получило сроки за вымогательство
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Криминальное трио получило сроки за вымогательство 

Калуга 24 4 часа назад
Фото: Калуга 24
Суд признал трех жителей Малоярославца виновными в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, троица решила разобраться с обидчиком своего приятеля. Они привезли мужчину в гараж, избили и, угрожая ножом, забрали у него в качестве компенсации компьютер-моноблок стоимостью 25 тысяч рублей. По приговору суда, один из вымогателей получил три с половиной года, двое других проведут за решеткой пять и шесть лет соответственно. Ранее два члена криминального трио были судимы за торговлю наркотиками.
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