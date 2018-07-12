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В Прикамье грабителей отправили за решетку за убийство
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В Прикамье грабителей отправили за решетку за убийство 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В Прикамье суд вынес приговор трем членам ОПГ, признав их виновными в кражах, разбое, убийстве и поджоге. 43-летний астраханец получил 15 лет колонии особого режима, 34-летний житель Московской области проведет там же 8 лет. Их подельник — 31-летний пермяк — отправится на 4 года в колонию-поселение. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, в марте-апреле 2017 года злоумышленники совершили шесть краж из припаркованных на улице авто.
В ночь на 29 апреля астраханец расправился с 43-летним водителем грузовика, а затем с одним из подельников сжег машину, чтобы замести следы.
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