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Экс-замглавы администрации Уфы обвиняется в превышении полномочий
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Экс-замглавы администрации Уфы обвиняется в превышении полномочий 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе 47-летнему бывшему замглавы администрации предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, ранее обвинение предъявили 46-летнему начальнику Управления капитального строительства городской мэрии по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) и превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» утвердили план по развитию застроенных территорий в Уфе на срок с 2007 по 2015 год. Также существовала подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилья. С 2008 по 2015 год чиновники заключили соглашения с юрлицами на расселение собственников за счет инвесторов. После обвиняемые внесли некоторые дома в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это привело к необоснованному выделению 1,6 млрд рублей на предоставление недвижимости из бюджетов трех уровней.
— В целях обеспечения исполнения приговора по ходатайству следователя судом наложен арест на земельный участок, жилое помещение и два автомобиля зарубежного производства, принадлежащие обвиняемому. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на завершение расследования, — прокомментировали в Следкоме.
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