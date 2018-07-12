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Из Басманного суда Москвы эвакуировали 60 человек
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Из Басманного суда Москвы эвакуировали 60 человек 

Говорит Москва 10 часов назад
Кинологи осмотрели здание и ничего опасного не обнаружили. Сейчас оцепление снято, движение по Каланчёвской улице восстановлено.
В суде отметили, что сегодня слушаются только уголовные дела, заседаний по гражданским процессам не было.
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