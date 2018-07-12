Ещё
У своих не воруем. Мошенник из Зауралья обчистил ряд регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У своих не воруем. Мошенник из Зауралья обчистил ряд регионов 

Уральский меридиан 5 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Полгода с ноября 2017 по март 2018 года житель села Марково выуживал у жителей Башкортостана, Владимирской, Саратовской и Московской областей деньги. Мужчина с разных «мобильников» направлял потерпевшим смски, что с их банковских карт якобы были списаны деньги. После этого, представившись сотрудником банка, он давал указания жертвам указания, что нужно сделать. Введённые в заблуждение граждане тут же рассказали злоумышленнику данные своих карт и поступающие на их мобильные телефоны одноразовые пароли. Сами того не подозревая люди отдавали злоумышленнику свои деньги. Таким образом, мужчина обогатился на 300 тысяч рублей.
По информации пресс-службы Прокуратуры Курганской области, мужчина признан виновным в совершении семи мошенничеств, двух краж и одного покушения на мошенничество. За свои злодеяния он на два года и шесть месяцев попадет в колонию строгого режима. Кроме того, осужденный должен возместить ущерб причинённый потерпевшим.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени руководитель фирмы скрыл от налоговой более 4 млн рублей Тюменская таможня наказала нарушителей на 3,5 миллиона рублей Жительница Карабаша похитила у граждан свыше 5,7 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками156
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение