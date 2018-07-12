У своих не воруем. Мошенник из Зауралья обчистил ряд регионов 

Полгода с ноября 2017 по март 2018 года житель села Марково выуживал у жителей Башкортостана, Владимирской, Саратовской и Московской областей деньги. Мужчина с разных «мобильников» направлял потерпевшим смски, что с их банковских карт якобы были списаны деньги. После этого, представившись сотрудником банка, он давал указания жертвам указания, что нужно сделать. Введённые в заблуждение граждане тут же рассказали злоумышленнику данные своих карт и поступающие на их мобильные телефоны одноразовые пароли. Сами того не подозревая люди отдавали злоумышленнику свои деньги. Таким образом, мужчина обогатился на 300 тысяч рублей.
По информации пресс-службы Прокуратуры Курганской области, мужчина признан виновным в совершении семи мошенничеств, двух краж и одного покушения на мошенничество. За свои злодеяния он на два года и шесть месяцев попадет в колонию строгого режима. Кроме того, осужденный должен возместить ущерб причинённый потерпевшим.