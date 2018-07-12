Бронебойные снаряды, гранаты и тротил: дончане превратили свои дома в оружейный склад

Полицейские изъяли все боеприпасы

Безработные приятели из Волгодонска превратили несколько пустующих зданий, два гаража и свои квартиры в оружейные склады. За это им светит уголовное наказание.

О двух товарищах, хранивших у себя дома боеприпасы, стало известно сотрудникам правоохранительных органов . Полицейские нагрянули к ним с обысками.

— У мужчин изъяли шесть осколочных гранат, три детонатора, четыре взрывателя, десять бронебойных снарядов к противотанковым ружьям, полтора килограмма пороха и 205 граммов тротила, — сообщил корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона. — Взрывоопасные предметы были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник также добавил, что все боеприпасы относятся к временам Великой Отечественной войны. По одной из версий, задержанные являются «черными копателями».