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Бронебойные снаряды, гранаты и тротил: дончане превратили свои дома в оружейный склад
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Бронебойные снаряды, гранаты и тротил: дончане превратили свои дома в оружейный склад 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
Полицейские изъяли все боеприпасы
Безработные приятели из Волгодонска превратили несколько пустующих зданий, два гаража и свои квартиры в оружейные склады. За это им светит уголовное наказание.
О двух товарищах, хранивших у себя дома боеприпасы, стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские нагрянули к ним с обысками.
— У мужчин изъяли шесть осколочных гранат, три детонатора, четыре взрывателя, десять бронебойных снарядов к противотанковым ружьям, полтора килограмма пороха и 205 граммов тротила, — сообщил корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона. — Взрывоопасные предметы были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник также добавил, что все боеприпасы относятся к временам Великой Отечественной войны. По одной из версий, задержанные являются «черными копателями».
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