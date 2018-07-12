Директор нижегородского турагентства присваивала деньги клиентов

28-летнюю женщину осудили по 21 эпизоду мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

Как установило следствие, в 2015–2016 годах 28-летняя обвиняемая являлась генеральным директором туристического агентства и заключала договоры с клиентами на организацию путешествий.

Однако заявки на бронирование туроператорам она не отправляла, либо не оплачивала поставщикам их услуги. Деньги, которые клиенты передавали ей для оплаты стоимости туров, присваивала себе.

Таким образом, двадцати семи потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей.

Подсудимая вину признала полностью, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, частично возместила причиненный ущерб.

Суд назначил мошеннице, воспитывающей малолетнего ребенка, четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.