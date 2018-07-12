Балаковский коллектор осужден за жестокое убийство должника

Суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю Балаково, который жестоко расправился с должницей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Согласно материалам дела, в середине февраля текущего года злоумышленник наведался домой к потерпевшей, чтобы забрать долг. Мужчина работал коллектором в одном из местных агентств. Как оказалось, сын потерпевшей задолжал ему крупную сумму.

Поскольку женщина отказалась выплачивать обозначенную сумму, обвиняемый нанес ей множественные удары по голове и туловищу, после чего связал ей руки и ноги проводом от удлинителя. Злоумышленник поместил потерпевшую в наполненную водой ванну, отчего она в конечном итоге скончалась на месте.

«После этого мужчина похитил банковскую карту, на которой находились денежные средства, мобильный телефон и ноутбук, причинив материальный ущерб на общую сумму почти 9 000 рублей. Позже в одном из салонов сотовой связи в городе Балаково мужчина похитил телефон, стоимость которого превысила 3 тысячи рублей», — уточнили в ведомстве.