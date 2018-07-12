Ещё
Балаковский коллектор осужден за жестокое убийство должника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Балаковский коллектор осужден за жестокое убийство должника 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю Балаково, который жестоко расправился с должницей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Согласно материалам дела, в середине февраля текущего года злоумышленник наведался домой к потерпевшей, чтобы забрать долг. Мужчина работал коллектором в одном из местных агентств. Как оказалось, сын потерпевшей задолжал ему крупную сумму.
Поскольку женщина отказалась выплачивать обозначенную сумму, обвиняемый нанес ей множественные удары по голове и туловищу, после чего связал ей руки и ноги проводом от удлинителя. Злоумышленник поместил потерпевшую в наполненную водой ванну, отчего она в конечном итоге скончалась на месте.
«После этого мужчина похитил банковскую карту, на которой находились денежные средства, мобильный телефон и ноутбук, причинив материальный ущерб на общую сумму почти 9 000 рублей. Позже в одном из салонов сотовой связи в городе Балаково мужчина похитил телефон, стоимость которого превысила 3 тысячи рублей», — уточнили в ведомстве.
Тело потерпевшей было найдено ночью того же дня. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по трем эпизодам. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Двое ямальских депутатов получили реальные сроки за хищение 7 миллионов рублей Экс-глава Чебоксар предстанет перед судом за растрату 20 миллионов Свердловчанин сядет на 19 лет за кровавую месть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками160
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение