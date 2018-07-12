Ещё
Двоих мошенников из Энгельса приговорили к тюрьме за денежные махинации на сумму в 70 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двоих мошенников из Энгельса приговорили к тюрьме за денежные махинации на сумму в 70 миллионов рублей 

САРАТОВ24 11 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Двое жителей из Энгельса обманули компанию-закупщика на 70 миллионов рублей. Теперь им светит тюремный срок. Об этом сегодня сообщает прокуратура Саратовской области.
Было установлено, что обвиняемые являлись представителями компании «РосТехИнфо». Они заключили с закупщиками договор о поставках партий сельскохозяйственной продукции — ячменя, нута, подсолнечника. Злоумышленники получили оплату в размере 70 миллионов рублей, однако своих обязательств не выполнили. Деньгами воспользовались по своему усмотрению.
В соответствии с Уголовны Кодексом Российской Федерации на них было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств.
Суд приговорил одного из подсудимых к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на семь с половиной лет, другого на пять с половиной лет. Также удовлетворил требования потерпевших о взыскании с осуждённых причинённого ущерба. Часть суммы (25 миллионов рублей) была возвращена им в ходе судебного заседания.
Напомним, недавно стало известно ещё об одном мошеннике в Саратовской области. Он создал «финансовую пирамиду» и заработал на обманутых вкладчиках 145 миллионов рублей.
САРАТОВ24: последние новости
Саратов и Энгельс - лидеры по количеству зарегистрированных преступлений В Саратовской области вернули муниципальные земли, украденные экс-главой Марксовского района В Госдуме начали рассматривать законопроект о размещении окружного кассационного суда
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения33
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»10
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение