Двоих мошенников из Энгельса приговорили к тюрьме за денежные махинации на сумму в 70 миллионов рублей

Двое жителей из Энгельса обманули компанию-закупщика на 70 миллионов рублей. Теперь им светит тюремный срок. Об этом сегодня сообщает прокуратура Саратовской области

Было установлено, что обвиняемые являлись представителями компании «РосТехИнфо». Они заключили с закупщиками договор о поставках партий сельскохозяйственной продукции — ячменя, нута, подсолнечника. Злоумышленники получили оплату в размере 70 миллионов рублей, однако своих обязательств не выполнили. Деньгами воспользовались по своему усмотрению.

В соответствии с Уголовны Кодексом Российской Федерации на них было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям — мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; мошенничество, сопряжённое с неисполнением договорных обязательств.

Суд приговорил одного из подсудимых к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на семь с половиной лет, другого на пять с половиной лет. Также удовлетворил требования потерпевших о взыскании с осуждённых причинённого ущерба. Часть суммы (25 миллионов рублей) была возвращена им в ходе судебного заседания.

Напомним, недавно стало известно ещё об одном мошеннике в Саратовской области. Он создал «финансовую пирамиду» и заработал на обманутых вкладчиках 145 миллионов рублей.