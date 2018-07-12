Виновен, но свободен: суд огласил приговор бывшему мэру Переславля-Залесского

Денис Кошурников сразу по окончанию заседания суда стал свободным человеком

Заволжский суд Ярославля огласил приговор бывшему сэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, который обвинялся в превышении должностных полномочий.

Суд переквалифицировал статью с «превышения должностных полномочий» на «халатность» и признал его виновным, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но, учитывая малозначительность преступления, был освобождён от уплаты из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.

России. Под следствие Денис Кошурников попал после того, как дал разрешение на строительство фармацевтического завода на территории национального парка «Плещеево озеро», не получив согласования на это у Министерства природных ресурсов и экологии