Ещё
Виновен, но свободен: суд огласил приговор бывшему мэру Переславля-Залесского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виновен, но свободен: суд огласил приговор бывшему мэру Переславля-Залесского 

76.ru 5 часов назад
Фото: 76.ru
Денис Кошурников сразу по окончанию заседания суда стал свободным человеком
Заволжский суд Ярославля огласил приговор бывшему сэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, который обвинялся в превышении должностных полномочий.
Суд переквалифицировал статью с «превышения должностных полномочий» на «халатность» и признал его виновным, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но, учитывая малозначительность преступления, был освобождён от уплаты из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.
Под следствие Денис Кошурников попал после того, как дал разрешение на строительство фармацевтического завода на территории национального парка «Плещеево озеро», не получив согласования на это у Министерства природных ресурсов и экологии России.
Во время следствия и суда экс-глава Переславля провёл более полутора лет. Но на компенсацию рассчитывать не может, так как всё таки не был оправдан. Свою вину Денис Кошурников признаёт. На последнем слове в суде он выступил с трогательной речью и попросил суд принять справедливое решение. А сторона обвинения просила приговорить мужчину к двум годам колонии общего режима.
76.ru: последние новости
Жертва домашнего тирана: в Ярославле мужчина убил свою жену Ярославские следователи отчитались о работе перед Александром Бастрыкиным Жительница Ярославской области подала в суд на возлюбленного после обмана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками160
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение