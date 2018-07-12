Украинец продавал порно с годовалой дочерью

На Украине задержали 27‐летнего жителя Житомирской области, который продавал в интернете порно со своей годовалой дочерью. Об этом сообщили в нацполиции страны.

По данным полицейских, мужчина имитировал секс с ребенком, а после — продавал видео. Также он распространял фотографии дочери. При обыске у злоумышленника нашли различную технику и мобильный телефон, где хранились материалы порнографического содержания.

Источник фото: Нацполиция Украины

Выйти на предполагаемого преступника украинским полицейским удалось, благодаря наводке австралийских коллег. Оказлось, что многи материалы рассылались зарубежным покупателям.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы по статье «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов».