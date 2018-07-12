Директор нижегородского турагентства получила условный срок за 21 мошенничество

Об этом сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

В 2015-2016 годах 28-летняя женщина работала гендиректором турагентства, заключала договоры на организацию турпоездок. Но обязательства по организации туров она не выполняла: либо не бронировала турпродукты, либо не оплачивала их. Деньги туристов она похищала. Ущерб потерпевшим превысил 1,6 млн рублей.

Подсудимая признала свою вину, частично возместила ущерб. Она имеет малолетнего ребенка и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.