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Директор нижегородского турагентства получила условный срок за 21 мошенничество
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Директор нижегородского турагентства получила условный срок за 21 мошенничество 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.
В 2015-2016 годах 28-летняя женщина работала гендиректором турагентства, заключала договоры на организацию турпоездок. Но обязательства по организации туров она не выполняла: либо не бронировала турпродукты, либо не оплачивала их. Деньги туристов она похищала. Ущерб потерпевшим превысил 1,6 млн рублей.
Подсудимая признала свою вину, частично возместила ущерб. Она имеет малолетнего ребенка и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее сообщалось о том, что инспектор центра занятости осуждена в Нижегородской области за мошенничество.
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