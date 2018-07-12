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В суд поступило дело о выводе 200 млн руб из венчурного фонда Петербурга
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В суд поступило дело о выводе 200 млн руб из венчурного фонда Петербурга 

Ведомости 5 часов назад
В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего главы фонда поддержки малого бизнеса Петербурга и профессора Государственного экономического университета Рифата Исляева, сообщает РАПСИ. Его обвиняют в преднамеренном выводе из фонда 200 млн руб.
По версии следствия, Исляев без согласования с правлением фонда снял со счетов организации 200 млн руб., которые на тот момент оставляли 82% средств фонда, и разместил их под 9,8% годовых на депозите в «Татфондбанке», пишет РАПСИ со ссылкой на источник в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Через несколько месяцев у «Татфондбанка» отозвали лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами, а в отношении экс-председателя правления банка Роберта Мусина возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Фонд не смог вернуть свои средства, так как они оказались заблокированы, и его деятельность была приостановлена. По версии следствия, Исляев знал о финансовом состоянии «Татфондбанка» и намеренно разместил там средства с целью их хищения.
По данным следствия, Исляев также участвовал в заключении фиктивного агентского договора между банком и ЗАО «ИЛАДА». По этому договору компания помогала банку искать вкладчиков за комиссию в 2,2% от суммы депозита. Однако, по версии следствия, «ИЛАДА» была номинальным агентом, в реальности банк всю работу проводил сам и Исляев знал об этом.
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций был создан по инициативе правительства Петербурга для поддержки малых инновационных предприятий. Сейчас фонд не работает.
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