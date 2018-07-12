Ещё
Арестованы трое подозреваемых в самом крупном взломе в истории Ливана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованы трое подозреваемых в самом крупном взломе в истории Ливана 

Anti-Malware.ru 5 часов назад
Ливанские правоохранители арестовали трех лиц, подозреваемых в «самом крупном взломе в истории Ливана». Таким образом, на прошлой неделе были задержаны главный киберпреступник, один из его сообщников и местный бизнесмен.
Обвинение утверждает, что злоумышленники проникли в системы агентств безопасности, правительственных ведомств и частных компаний, среди которых были два сотовых оператора и крупный интернет-провайдер.
Выяснилось, что провайдером оказался Ogero Telecom, киберпреступники смогли получить полный контроль над системой электронной почтой компании, стало быть, они какое-то время могли отправлять электронные письма от лица этой организации.
Однако преступники решили пойти другим путем — полученные в ходе взлома данные компаний они пытались продать неизвестным лицам. Есть основания полагать, что задержанный бизнесмен является как раз тем лицом, кто хотел купить эти данные.
Правоохранители не назвали имена задержанных, однако местные СМИ утверждают, что задержанный бизнесмен присутствует в совете директоров ливанского банка.
Ogero Telecom обнаружил факт взлома в конце июня, после чего сразу же уведомил правоохранительные органы.
Anti-Malware.ru: последние новости
Брянский киберпреступник отправлен в суд за атаку на сайт госведомства Мобильное приложение Burger King постоянно записывает экран смартфона Пользователей Android продолжают атаковать банковскими вредоносами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками161
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение