Арестованы трое подозреваемых в самом крупном взломе в истории Ливана

Ливанские правоохранители арестовали трех лиц, подозреваемых в «самом крупном взломе в истории Ливана ». Таким образом, на прошлой неделе были задержаны главный киберпреступник, один из его сообщников и местный бизнесмен.

Обвинение утверждает, что злоумышленники проникли в системы агентств безопасности, правительственных ведомств и частных компаний, среди которых были два сотовых оператора и крупный интернет-провайдер.

Выяснилось, что провайдером оказался Ogero Telecom, киберпреступники смогли получить полный контроль над системой электронной почтой компании, стало быть, они какое-то время могли отправлять электронные письма от лица этой организации.

Однако преступники решили пойти другим путем — полученные в ходе взлома данные компаний они пытались продать неизвестным лицам. Есть основания полагать, что задержанный бизнесмен является как раз тем лицом, кто хотел купить эти данные.

Правоохранители не назвали имена задержанных, однако местные СМИ утверждают, что задержанный бизнесмен присутствует в совете директоров ливанского банка.