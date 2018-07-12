Житель Ижевска заставил трех девочек-подростков работать проститутками

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске возбудили уголовное дело против 40-летнего мужчины, который заставил трех девочек-подростков работать проститутками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Ранее злоумышленника уже судили за организацию занятия проституцией. Он получил условный срок. Однако от незаконного бизнеса не отказался.

«Он стал подыскивать в сети интернет девушек, чтобы склонить их к занятию проституцией. Так, в одной из социальных сетей обвиняемый познакомился с двумя 15-летними и одной 16-летней жительницами Ижевска. Мужчина пригласил их к себе в гости и угостил спиртными напитками, а в дальнейшем путем обмана и обещания высокого вознаграждения склонил к занятию проституцией», — отмечают следователи.

Мужчина определял график «работы» девочек, составил прайс, отвозил подопечных к клиентам и получал деньги. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.