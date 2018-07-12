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Житель Ижевска заставил трех девочек-подростков работать проститутками
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Житель Ижевска заставил трех девочек-подростков работать проститутками 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело против 40-летнего мужчины, который заставил трех девочек-подростков работать проститутками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.
Ранее злоумышленника уже судили за организацию занятия проституцией. Он получил условный срок. Однако от незаконного бизнеса не отказался.
«Он стал подыскивать в сети интернет девушек, чтобы склонить их к занятию проституцией. Так, в одной из социальных сетей обвиняемый познакомился с двумя 15-летними и одной 16-летней жительницами Ижевска. Мужчина пригласил их к себе в гости и угостил спиртными напитками, а в дальнейшем путем обмана и обещания высокого вознаграждения склонил к занятию проституцией», — отмечают следователи.
Мужчина определял график «работы» девочек, составил прайс, отвозил подопечных к клиентам и получал деньги. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
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