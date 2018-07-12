Замдиректора Камышинского колледжа за деньги помогал стать дипломированными трактористами

В получении взяток и служебном подлоге обвиняется 53-летний бывший замдиректора по производственному обучению Камышинского технического колледжа. Следствие считает, что мужчина без обучения и экзаменов помог пяти местным жителям стать дипломированными трактористами.

Обратившиеся к замдиректора колледжа могли управлять трактором без экзаменов

— В апреле и мае прошлого года к нему обратились пять местных жителей, желающих получить удостоверения на право управления самоходными машинами и другими видами техники без фактического обучения и сдачи экзаменов, — сообщила V1.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина , — Заместитель директора колледжа пообещал помочь в этом, попросив с камышан от 8.5 до 16 тысяч рублей

Получив деньги замдиректора вписывал в бланки свидетельства сведения о прохождении заплатившими обучения и об успешной сдаче экзаменов. Потом, будущие трактористы предъявляли свидетельства в районный отдел надзора за состоянием самоходных машин комитета сельского хозяйства для получения соответствующих удостоверений.

Свою вину бывший заместитель директора колледжа не признает, но ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса, а уголовное дело направлено в Камышинский городской суд.