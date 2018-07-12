Балаковца, утопившего пенсионерку в ванной, приговорили к 18 годам колонии

По версии следствия, 15 февраля 42-летний, ранее судимый мужчина пришел к своей соседке в дом на улице Рабочая в Балакове. Он стал требовать у нее 2 500 рублей, которые якобы ранее одолжил ее сыну. Женщина отказалась и тогда злоумышленник нанес ей удары руками и ножом по голове и телу, а затем связал руки и ноги электрическим проводом. После этого мужчина похитил банковскую карту, мобильный телефон и ноутбук на общую сумму 9 000 рублей. Грабитель поместил потерпевшую в ванну и утопил.

В тот же день подсудимый обналичил деньги с карты и продал похищенное имущество в комиссионных магазинах. На вырученные купил спиртное и наркотики.