Ещё
Балаковца, утопившего пенсионерку в ванной, приговорили к 18 годам колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Балаковца, утопившего пенсионерку в ванной, приговорили к 18 годам колонии 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
По версии следствия, 15 февраля 42-летний, ранее судимый мужчина пришел к своей соседке в дом на улице Рабочая в Балакове. Он стал требовать у нее 2 500 рублей, которые якобы ранее одолжил ее сыну. Женщина отказалась и тогда злоумышленник нанес ей удары руками и ножом по голове и телу, а затем связал руки и ноги электрическим проводом. После этого мужчина похитил банковскую карту, мобильный телефон и ноутбук на общую сумму 9 000 рублей. Грабитель поместил потерпевшую в ванну и утопил.
В тот же день подсудимый обналичил деньги с карты и продал похищенное имущество в комиссионных магазинах. На вырученные купил спиртное и наркотики.
Кроме того, 16 февраля уже пьяный Денис похитил мобильный телефон в торговом помещении «МТС» на улице Ленина.
По совокупности всех преступлений Саратовский областной суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает прокуратура Саратовской области.
САРАТОВ24: последние новости
Саратов и Энгельс - лидеры по количеству зарегистрированных преступлений Двоих мошенников из Энгельса приговорили к тюрьме за денежные махинации на сумму в 70 миллионов рублей В Саратовской области вернули муниципальные земли, украденные экс-главой Марксовского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками161
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС146
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение