Подростка, устроившего резню в пермской школе, отправили в психбольницу

12 июля в Мотовилихинском районном суде прошло заседание по делу о резне в пермской школе. Подростки, которых обвиняют в нападении, будут лишены свободы как минимум до 14 сентября. Алексей (имя изменено. — Прим. автора) направлен на стационарное лечение в психбольницу. Второму подростку Андрею (имя изменено. — Прим. автора) продлили арест в СИЗО

— В отношении одного подростка продлена мера содержания под стражей на два месяца, — сообщила 59.ru помощник председателя Мотовилихинского суда Перми Анна Мосина. — В отношении второго принято решение о переводе его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, также на два месяца, то есть до 14 сентября.

Подростки напали на четвероклассников школы в Мотовилихинском районе утром 15 января. Они ворвались в кабинет и нанесли несколько ударов ножом педагогу и двенадцати ученикам. Мы в режиме онлайн рассказывали о том, что происходило после нападения.

Несколько детей, учительницу и нападавших отправили в Городскую клиническую больницу №4. Остальных пострадавших детей отправили у Краевую детскую клиническую больницу №15.

После того, как подростки пошли на поправку, в медучреждении прошел суд, на котором им выбирали меру пресечения. Мы следили за процессом в режиме онлайн.

Ранее мы писали про награждение пострадавшей учительницы Натальи Шагулиной.