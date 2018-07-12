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Суд в Подмосковье рассмотрит дело об уклонении от таможенных платежей на 7,5 млн руб. при ввозе одежды
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Суд в Подмосковье рассмотрит дело об уклонении от таможенных платежей на 7,5 млн руб. при ввозе одежды 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Истринский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 7, 5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Первый заместитель межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере»).
Уголовное дело направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.
Согласно данным расследования, мужчина, используя подконтрольные организации, в период с февраля по март 2017 г. представил на таможенный пост «Истринский» декларации на поставку на территорию РФ товаров, зная при этом о реальной стоимости товаров — дорогостоящих предметов одежды известных брендов. Обвиняемый в декларациях заявил недостоверные сведения и таким образом совершил уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 7,5 млн руб.
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