Суд в Подмосковье рассмотрит дело об уклонении от таможенных платежей на 7,5 млн руб. при ввозе одежды

Истринский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 7, 5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Первый заместитель межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.