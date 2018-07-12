В тюрьму на 44 года: двух жителей Ростовской области осудили за разбой и убийство

Злоумышленники похитили из дома оружие и боеприпасы

Верховный суд России вынес свой вердикт по делу о разбое и убийстве в поселке Тарасовский Ростовской области . Двоих дончан — 50-летнего Олега Наумочкина и 29-летнего Павла Михайличенко — признали виновными сразу по нескольким «тяжким» статьям Уголовного кодекса РФ.

В сентябре 2016 года мужчины забрались в частный дом в Тарасовском и напали на находившихся в нем людей. Один из пострадавших, получив несколько ударов ножом, скончался на месте. Кроме того, грабители похитили из дома травматический пистолет и боеприпасы. В марте этого года мужчин осудили.