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В тюрьму на 44 года: двух жителей Ростовской области осудили за разбой и убийство
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В тюрьму на 44 года: двух жителей Ростовской области осудили за разбой и убийство 

161.ru 5 часов назад
Фото: 161.ru
Злоумышленники похитили из дома оружие и боеприпасы
Верховный суд России вынес свой вердикт по делу о разбое и убийстве в поселке Тарасовский Ростовской области. Двоих дончан — 50-летнего Олега Наумочкина и 29-летнего Павла Михайличенко — признали виновными сразу по нескольким «тяжким» статьям Уголовного кодекса РФ.
В сентябре 2016 года мужчины забрались в частный дом в Тарасовском и напали на находившихся в нем людей. Один из пострадавших, получив несколько ударов ножом, скончался на месте. Кроме того, грабители похитили из дома травматический пистолет и боеприпасы. В марте этого года мужчин осудили.
— Ростовский областной суд приговорил Наумочкина к 23 годам колонии, а Михайличенко — к 21 году колонии особого режима. Адвокаты осужденных обжаловали решение суда. По мнению защитников, приговор являлся незаконным, необоснованным и слишком суровым. Однако Верховный суд России оставил его без изменений, — сообщили в пресс-службе облсуда. Примечательно, что нападавшие ранее были судимы за аналогичные преступления. Наумочкин провел за решеткой 16 лет и освободился в 2013 году. А его подельник перед произошедшим провел на свободе чуть больше полугода.
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