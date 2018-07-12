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Ростовчанка торговала информацией о звонках клиентов
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Ростовчанка торговала информацией о звонках клиентов 

Деловое сообщество 5 часов назад
Уголовное дело завели на 24-летнюю Галину, сотрудницу оператора сотовой связи. Девушку обвиняют по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности» — сообщает портал 161.ru  Согласно материалам следствия, в течении года девушка за деньги предоставляла закрытую информацию о клиентах. Используя служебное положение, Галина передавала на флешке информацию о номерах, по которым звонили те или иные клиенты, третьим лицам.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Если суд признает ростовчанку виновной, ей грози солидный срок до четырех лет лишения свободы.
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