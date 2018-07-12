СМИ: дело завели на главу администрации Миллерово

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело на чиновника завели по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По информации СМИ, глава городской администрации приказал директору МУП МГП «Благоустройство» принять в штат неких людей, которые впоследствии фактически не работали.

Вместе с тем им с марта 2015 года до конца 2017 года начислялась зарплата из местного бюджета.