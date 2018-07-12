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СМИ: дело завели на главу администрации Миллерово
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СМИ: дело завели на главу администрации Миллерово 

АиФ Ростов 6 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации города Миллерово Ростовской области.
Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело на чиновника завели по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По информации СМИ, глава городской администрации приказал директору МУП МГП «Благоустройство» принять в штат неких людей, которые впоследствии фактически не работали.
Вместе с тем им с марта 2015 года до конца 2017 года начислялась зарплата из местного бюджета.
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