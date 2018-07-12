В Нижнем Новгороде осудили рецидивиста за попытку убить своего гостя

Жителя Ленинского района Нижнего Новгорода признали виновным в покушении на убийство своего гостя. Об этом сообщает Следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов , днем 1 апреля в гостях у хозяина одной из квартир Ленинского района находились приятели. В их присутствии 55-летний обвиняемый поссорился со своей гражданской женой. Один из знакомых решил за нее вступиться и получил от хозяина квартиры удар ножом под челюсть. 33-летний потерпевший остался жив только благодаря экстренной госпитализации.

Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.

Суд назначил ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

Напомним, житель Вознесенского района предстанет перед судом за убийство брата.