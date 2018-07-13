Салехардца приговорили к 14 годам тюрьмы за «удары в шею»

Салехарде 30-летнего мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за покушение на убийство двух женщин, — сообщается на сайте следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО.

По данным следствия и суда, преступление произошло ночью 24 сентября прошлого года. В одной из городских квартир выпивали хозяйка, её подруга и двое мужчин. По завершении посиделок собственница попросила гостей разойтись по домам. Пока один из мужчин одевался в прихожей, осужденный кухонным ножом ударил одну из женщин в шею не менее трех раз. Вторая потерпевшая, услышав шум, забежала на кухню, и мужчина также ударил её в шею.