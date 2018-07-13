Ещё
Салехардца приговорили к 14 годам тюрьмы за «удары в шею»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салехардца приговорили к 14 годам тюрьмы за «удары в шею» 

ИА Север-Пресс 7 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде 30-летнего мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за покушение на убийство двух женщин, — сообщается на сайте следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО.
По данным следствия и суда, преступление произошло ночью 24 сентября прошлого года. В одной из городских квартир выпивали хозяйка, её подруга и двое мужчин. По завершении посиделок собственница попросила гостей разойтись по домам. Пока один из мужчин одевался в прихожей, осужденный кухонным ножом ударил одну из женщин в шею не менее трех раз. Вторая потерпевшая, услышав шум, забежала на кухню, и мужчина также ударил её в шею.
Довести свой преступный умысел на убийство осужденный не смог, ему помешал другой гость. Потерпевшим удалось выйти из квартиры, им оказали медпомощь. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Надыме мужчина, вступившись за подругу, убил её обидчика В селе Белоярск двое парней провели неудачный уикенд в чужой квартире В Надыме УК «КонсьержЪ» наказали за махинацию с налогами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину59
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
От Москвы останется мокрое место37
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение