Челябинских коллекторов отправили в тюрьму после гибели должницы

Челябинский суд приговорил к различным тюремным срокам трех коллекторов. Одна из должниц после непрекращающихся угроз покончила с собой, сообщили в пресс‐службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

По информации пресс-службы, речь идет о коллекторах агентства «Инвест Гарант». Всего в уголовном деле значатся имена 11 потерпевших — это должники микрофинансовой организации «Авик» и члены их семей.

Коллекторы не только угрожали задолжавшим клиентам по телефону и СМС, но и ломали входные двери их квартир, стреляли по окнам металлическими шариками. Во время одного из таких обстрелов в комнате находился маленький ребенок.

Одна из должниц Фарида Ибрагимова взял займ в пять тысяч рублей, однако из-за высоких процентов ее долг вырос до 200 тысяч рублей. Она не выдержала травли и попала в больницу, где вскоре скончалась от заболевания органов брюшной полости. Дела против коллекторов возбудили только после того, как родственники погибшей женщины обратились к Уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой

Двух коллекторов приговорили к 3,5 и четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Третий обвиняемый, который также признан виновным в незаконном хранении наркотиков, получил четыре года колонии общего режима