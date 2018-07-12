Приморские суды отклонили иск ЛГБТ-активистки к работодателю

Приморский краевой суд подтвердил решение суда предыдущей инстанции и не удовлетворил иск ЛГБТ-активистки к своему работодателю, начавшему служебную проверку из-за того, что та приняла участие в первомайском шествии с радужным флагом.

В прошлом году активистка была задержана во время демонстрации за то, что шла в колонне людей, державших радужные флаги и воздушные шары с надписью «ЛГБТ».

По итогам задержания не было составлено даже протокола об административном нарушении. Тем не менее УМВД по Владивостоку направило письмо по месту работы активистки с рекомендацией провести служебную проверку.

Работодатель провел проверку и сообщил о ее итогах активистке. В появившемся в результате заключении девушке поставили в вину выражение открытой поддержки ЛГБТ-сообществу и указывали на необходимость поддерживать официальную государственную семейную политику.

Активистка обратилась суд. Она потребовала признать факт проверки незаконным, а также указала на дискриминационные действия работодателя.

В апреле 2018 года Фрунзенский районный суд Владивостока оставил иск без удовлетворения. В частности, в решении суда говорится, что «любая демонстрация своих нетрадиционных сексуальных предпочтений представителями сексуальных меньшинств в местах массового скопления людей представляет особую опасность для детей и подростков».

Активистка отметила, что выступала за права человека, а не занималась пропагандой.

Суд счел это заявление несостоятельными, так как в деле нет «доказательств свидетельствующих о реальности проблем, непосредственно затрагивающих истца или иных членов ЛГБТ-сообщества».

Вчера Приморский краевой суд подтвердил решение Фрунзенского суда.

Теперь активистка намерена обратиться в кассационную инстанцию.