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В Березниках осудили преступную группу за сутенёрство
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В Березниках осудили преступную группу за сутенёрство 

АиФ Пермь 10 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Березниках осудили трёх местных жителей за организацию занятия проституцией.
Как рассказали в краевой прокуратуре, в преступную группу вошли двое мужчин и одна женщина.
«Организатор преступной группы предлагал молодым женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, дополнительный заработок. Затем члены группы подыскивали в Березниках съёмные квартиры и помещения частных бань, осуществляли поиск клиентов, а также доставку девушек к месту оказания интимных услуг. Всего в противоправную деятельность они вовлекли, как минимум, семь женщин в возрасте от 25 до 35 лет», — сообщили в прокуратуре Пермского края.
Члены группы занимались этой незаконной деятельностью с января 2016 года по сентябрь 2017 года, пока их не задержали местные оперативники.
Березниковский городской суд признал их виновными в совершении преступлений по двум статьям: ч. 1 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Организатора преступной группы приговорили к 4,5 годам колонии строго режима, двое остальных участников отделались штрафами в 400 и 300 тысяч рублей. Но приговор пока не вступил в законную силу.
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