Суд Татарстана взыскал с МВД за смерть мужчины от пыток 50 000 рублей

Верховный суд Татарстана в четверг постановил взыскать с МВД 50 000 руб. компенсации морального вреда в пользу Сергея Дроздова , чей брат умер после пыток в городском отделе полиции «Юдино, сообщает правозащитная организация „Зона права“. Сумма увеличена в пять раз по сравнению ранее присужденной Кировским райсудом Казани компенсации по этому делу в размере 10 000 руб. Дроздов просил о компенсации в 2 млн руб.

»Мизерная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ », — считает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы истца.

Замдиректора Казанского техникума железнодорожного танспорта Павел Дроздов 1 февраля 2012 г. был доставлен в отдел полиции «Юдино» МВД по Казани. По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок, отмечают в «Зоне права». «В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль, — указывают правозащитники. — Этот вид пыток широко распространен в полиции России , поскольку не оставляет телесных повреждений». Вскоре Дроздов умер. Видеозапись пыток доступна на YouTube.

Через восемь месяцев после произошедшего правозащитники добились возбуждения уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении полицейских. Правоохранительные органы четыре раза выносили постановление об отказе в возбуждении и три постановления о прекращении уголовного дела, которые последовательно признавались судом незаконными.