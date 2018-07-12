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Все полицейские Выборга искали труп юной девушки рядом с Большим Полем
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Все полицейские Выборга искали труп юной девушки рядом с Большим Полем 

Ivyborg.ru 6 часов назад
Почти весь отдел полиции Выборга 12 июля вышел в лес рядом с поселком Большое Поле для поиска тела пропавшей девушки. Всему виной любовный треугольник, который предположительно закончился трагедией. Об этом ivbg.ru рассказал источник в органах
Уставшая жена застала мужа с неизвестной девушкой в поселке Селезнево Выборгского района поздним мартовским вечером. На следующий день 23-летняя любовница исчезла без следа. Родственники забили тревогу, а полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования было решено отследить сигнал телефона пропавшей. Оказалось, что последний раз мобильник функционировал в лесу рядом с поселком Большое Поле. На поиски отправили наряд правоохранителей, но никаких результатов это не дало.
Спустя четыре месяца полиция не сдвинулась с мертвой точки. Вновь было решено отправить в тот лес 200 полицейских всех званий: от простых сержантов до самых верхов. Обследовали квадрат примерно 2x2 километра. Поисковая операция пропавшей 23-летней девушки не дала результатов. Рядом находится река, куда, возможно, убийца и выбросил останки тела. Неизвестно, кто убил девушку, но пропажа человека после сексуального скандала с семьей из Селезнево довольно подозрительно. Но как говорят в полиции: «Нет тела, нет дела». Видимо, еще одним «глухарем» на столе выборгской полиции стало больше.
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