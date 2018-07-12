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Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу
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Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Одного из подростков, устроивших резню в пермской школе №127, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ранее экспертиза признала его невменяемым.
"Сегодня суд рассмотрел два материала: о продлении на 2 месяца ареста одному из подростков, и о переводе другого подростка в медицинское учреждение. Оба ходатайства следствия были удовлетворены", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Мотовилихинского райсуда Перми.
Трагедия в школе произошла утром 15 января. По данным следствия, двое подростков устроили драку с ножами. Их попыталась разнять учительница и ученики 4 класса. В итоге женщину госпитализировали с тяжелым ранением шеи. Также серьезно пострадали молодые люди 15-16 лет, в том числе зачинщик резни. Еще девять детей осмотрены врачами, у них диагностированы поверхностные травмы.
По неофициальным данным, подростки целенаправленно устроили побоище в 4 классе. Позже стало известно, что один из них ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Ранее по теме: Дело о резне в пермской школе отдали в Москву Резня в пермской школе: что известно на данный момент
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