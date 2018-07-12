Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу

Одного из подростков, устроивших резню в пермской школе №127, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Ранее экспертиза признала его невменяемым.

"Сегодня суд рассмотрел два материала: о продлении на 2 месяца ареста одному из подростков, и о переводе другого подростка в медицинское учреждение. Оба ходатайства следствия были удовлетворены", — сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Мотовилихинского райсуда Перми

Трагедия в школе произошла утром 15 января. По данным следствия, двое подростков устроили драку с ножами. Их попыталась разнять учительница и ученики 4 класса. В итоге женщину госпитализировали с тяжелым ранением шеи. Также серьезно пострадали молодые люди 15-16 лет, в том числе зачинщик резни. Еще девять детей осмотрены врачами, у них диагностированы поверхностные травмы.

По неофициальным данным, подростки целенаправленно устроили побоище в 4 классе. Позже стало известно, что один из них ранее состоял на учете у психиатра и употреблял наркотики.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».