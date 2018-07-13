Очередного челябинского застройщика взяли под арест 

По иску прокуратуры суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест для подозреваемого в мошенничестве на рынке жилья челябинского предпринимателя Александра Сребрянского, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
В мае Центральный районный суд Челябинска отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении предпринимателя под стражу. Но прокуратура обжаловала это решение в апелляционной инстанции Челябинского областного суда. Александру Сребрянскому предъявлено обвинение в мошенничестве сразу двум эпизодам. По версии следствия, предприниматель, являясь фактическим руководителем ряда строительных организаций, обманным путем завладел деньгами участников долевого строительства многоквартирных домов в Копейске на улице Чаадаева, проспектах Победы и Славы, а также в Челябинске на сумму более 86 миллионов рублей. Потерпевшими по делу стали дольщики компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1». Характерно, что многие дольщики протестовали против заключения застройщика под стражу, так как это, по их мнению, могло привести к полной остановке строительства объектов. Ранее эксперты Главного контрольного управления Челябинской области установили признаки нецелевого использования денежных средств участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов. При обыске у Александра Сребрянского были найдены печати трех проходящих по делу строительных компаний, работающих под брендом «Серебряный ключ» и изъято свыше двух миллионов рублей. Недобросовестному застройщику грозит до 10 лет лишения свободы.