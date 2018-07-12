В Тверской области мужчина жестоко избил сожителей и на садовой тележке увез их с места преступления

Вечером 10 июля в Кувшиново молодой мужчина пришел в гости к знакомому, который находился дома с сожительницей. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Гость сильно избил мужчину и женщину, затем обоих посадил в садовую тележку и отвез на территорию гаражного кооператива, где бросил на дороге.

Позже местные жители нашли сильно израненного мужчину, женщина на тот момент была уже дома, она смогла самостоятельно добраться до жилища. Пострадавшего доставили на скорой в больницу, где он скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала закрытая травма грудной клетки с множественными переломами ребер, грудины, осложнившаяся травматическим шоком.

Подозреваемый дал следователю СКР признательные показания. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.