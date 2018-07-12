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В Тверской области мужчина жестоко избил сожителей и на садовой тележке увез их с места преступления
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В Тверской области мужчина жестоко избил сожителей и на садовой тележке увез их с места преступления 

tvernews.ru 6 часов назад
Фото: tvernews.ru
СУ СК по Тверской области возбудило уголовное дело по факту смерти мужчины по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». По горячим следам был задержан подозреваемый — 26-летний житель города Кувшиново.
Вечером 10 июля в Кувшиново молодой мужчина пришел в гости к знакомому, который находился дома с сожительницей. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Гость сильно избил мужчину и женщину, затем обоих посадил в садовую тележку и отвез на территорию гаражного кооператива, где бросил на дороге.
Позже местные жители нашли сильно израненного мужчину, женщина на тот момент была уже дома, она смогла самостоятельно добраться до жилища. Пострадавшего доставили на скорой в больницу, где он скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала закрытая травма грудной клетки с множественными переломами ребер, грудины, осложнившаяся травматическим шоком.
Подозреваемый дал следователю СКР признательные показания. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
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