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Дома и в кабинете главы Советска Воищева прошли обыски
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Дома и в кабинете главы Советска Воищева прошли обыски 

Клопс.Ru 6 часов назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Дома и на рабочем месте главы Советска Николая Воищева прошли обыски. Об этом «Клопс» сообщил источник в силовых ведомствах.
По его словам, обыски были проведены в среду, 11 июля. Из помещений изъяли оргтехнику и документы, которые могут иметь отношение к расследуемому делу. В СК отказались комментировать информацию, отметив, что в рамках уголовного дела проводятся следственные действия. В приёмной Воищева о ситуации также ничего не сказали. Заместитель сити-менеджера Александр Бурых не взял трубку.
На прошлой неделе стало известно, что в отношении главы Советска возбудили уголовное дело. Воищев заявил, что не считает себя виновным. Всё, что известно на данный момент о расследовании, — в материале «Клопс».
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