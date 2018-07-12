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Директора сельхозпредприятия из Урюпинска судят за уклонение от уплаты налогов
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Директора сельхозпредприятия из Урюпинска судят за уклонение от уплаты налогов 

ria34.ru 6 часов назад
Как сообщили РИА34 в прокуратуре по Волгоградской области, коммерсант на протяжении двух лет не платил налог на добавленную стоимость путем включения в декларации заведомо ложных сведений о приобретении сельскохозяйственной продукции у трех организаций.
— Как выяснилось, эти компании фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — В бюджет не был уплачен НДС в сумме более восьми миллионов.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Уточняется, что предприниматель свою вину полностью признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Имущество обвиняемого на сумму, равную задолженности по налогам, арестовано.
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