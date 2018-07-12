Челябинку, приковавшую себя наручниками к двери прокуратуры, будут лечить в психбольнице

Дело психически больной челябинки, которая приковала себя наручниками к зданию областной прокуратуры , ушло в суд. Следствие требует, чтоб 37-летнюю женщину отправили на принудительное лечение.

Напомним, история началась еще в июне 2016 года. Тогда, по данным прокуратуры, горожанка устроила дебош в супермаркете «Пятерочка» на Комсомольском проспекте. На вызов приехали сотрудники вневедомственной охраны, один из них «попал под раздачу»: разбушевавшаяся челябинка несколько раз ударила мужчину по ноге.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (часть 1 статьи 318 УК РФ). Тогда женщина выдвинула ответныеобвинения: она пожаловалась, что полицейский сам избил ее. СК не нашел подтверждения этих слов и отказался от возбуждения дела.

Челябинка стала искать поддержку в прокуратуре. Не попав на прием в первый же день, она решила устроить акцию протеста. В присутствии СМИ дебоширка демонстративно приковала себя наручниками к входной двери прокуратуры Челябинской области , однако этот «перфоманс» не повлиял на исход дела.

Уже в марте 2018 года в психбольнице женщина напала на следователя, который принес ей материалы уголовного дела для ознакомления. Таким образом, к списку ее преступных деяний добавилась еще одна статья — «Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении следователя, совершенные в связи с производством предварительного расследования, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» (часть 3 статьи 296 УК РФ).

Уголовное дело в отношении челябинки направлено в Центральный районный суд Челябинска «для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера».

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