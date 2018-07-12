Верховный суд РТ в 5 раз увеличил компенсацию по делу о пытке «ласточка»

Казанский репортер: последние новости

Бывший пристав в Казани обвиняется в мошенничестве с 3 млн рублей

Казанца будут судить за фиктивное оформление документов для иностранцев

В Бугульме экс-начальник отдела по вопросам миграции приговорен к штрафу в 3,5 млн