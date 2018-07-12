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Верховный суд РТ в 5 раз увеличил компенсацию по делу о пытке «ласточка»
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Верховный суд РТ в 5 раз увеличил компенсацию по делу о пытке «ласточка» 

Казанский репортер 6 часов назад
Верховный суд Республики Татарстан в четверг, 12 июля вынес решение об увеличении компенсации Сергею Дроздову, чей брат погиб в отделе полиции «Юдино» в 2012 году. Сумма компенсации выросла в 5 раз, составив 50 тысяч рублей, сообщил представитель Сергея Дроздова сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» юрист Игорь Шолохов. В то же время, в иске, направленном ранее в Кировский районный суд Казани, Дроздов просил о компенсации в размере 2 миллиона 84 тысячи рублей. Истец говорил, что страдания, в том числе, ему причинили кадры с камеры видеонаблюдения, где зафиксирована пытка брата. Сумма иска, как отмечалось, соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам. Напомним, Павел Дроздов — замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта, погиб 14 февраля 2012 года. Однако дело в отношении сотрудников полиции не возбуждали несколько лет.
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