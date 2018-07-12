Ещё
Первый фигурант дела о растрате 1 млрд рублей «Роснано» избежал наказания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый фигурант дела о растрате 1 млрд рублей «Роснано» избежал наказания 

Говорит Москва 6 часов назад
Сегодня суд в Ярославле оштрафовал его на 100 тысяч рублей, но тут же освободил от наказания. Такое решение было принято «в связи с истечением срока давности преступления».
Кошурникова задержали в ноябре 2016 года. В рамках этого же дела были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.
В «Роснано» заявляли, что с 2014 года компания была обеспокоена финансовой непрозрачностью «НТ-Фарма», о чём проинформировала правоохранительные органы. Вскоре было возбуждено уголовное дело.
Говорит Москва: последние новости
Из Басманного суда Москвы эвакуировали 60 человек Неизвестный застрелил человека на юге Москвы Неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская нива»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками162
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня22
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение