Первый фигурант дела о растрате 1 млрд рублей «Роснано» избежал наказания 

Сегодня суд в Ярославле оштрафовал его на 100 тысяч рублей, но тут же освободил от наказания. Такое решение было принято «в связи с истечением срока давности преступления».
Кошурникова задержали в ноябре 2016 года. В рамках этого же дела были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.
В «Роснано» заявляли, что с 2014 года компания была обеспокоена финансовой непрозрачностью «НТ-Фарма», о чём проинформировала правоохранительные органы. Вскоре было возбуждено уголовное дело.