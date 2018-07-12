В Ростове сотрудницу компании-оператора сотовой связи подозревают в торговле информацией о клиентах

Полицейские опросили подозреваемую и ее коллег

Ростовчанка стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности». 24-летняя Галина работала оператором звонкого центра в известной компании сотовой связи. По версии следствия, с марта по февраль этого года девушка, используя PUK-код (персональный код разблокировки SIM-карты — прим. ред.) копировала с серверов закрытую информацию о клиентах.

— В частности, ее интересовало, по каким номерам звонили те или иные абоненты. Также подозреваемая сохраняла на флэшке данные о входящих вызовах. Затем за вознаграждение передавала эти сведения сторонним лицам, — сообщил корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас сотрудники Октябрьского райотдела вместе со специалистами из отдела К (подразделение полиции, борющееся с преступлениями в сфере информационных технологий — прим. ред.) выясняют все детали случившегося. Пока меру пресечения ростовчанке не избрали.

Если суд признает злоумышленницу виновной, ей грозит до четырех лет лишения свободы.