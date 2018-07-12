Первый фигурант дела о растрате миллиарда рублей Роснано избежал наказания 

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Суд в Ярославле в четверг оштрафовал на 100 тысяч рублей, но тут же освободил от наказания бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, первого из трех фигурантов дела о растрате миллиарда рублей корпорации «Роснано», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гособвинение просило для экс-мэра два года лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет. Защита требовала полного оправдания.
"Признать виновным и назначить наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей и освободить от уплаты штрафа в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", — постановил суд.
При этом суд не нашел признаков превышения Кошурниковым полномочий, но отметил его «небрежное отношение к служебным обязанностям» и переквалифицировал обвинение на «халатность». Обе статьи относительно мягкие.
Кошурников был задержан в ноябре 2016 года в рамках дела о хищении миллиарда рублей, которые корпорация «Роснано» выделила компании «НТ-Фарма» на строительство фармацевтического завода в Ярославской области. В рамах дела также были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.
"Роснано" заявляло, что с 2014 года беспокоилось из-за финансовой непрозрачности «НТ-Фармы», о чем проинформировало правоохранительные органы. Вскоре было возбуждено уголовное дело.
Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство фармацевтического завода в природоохранной зоне. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а «если бы он его не выдал, то это было бы поводом привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности».
Кошурников первым из трех фигурантов уголовного дела услышал свой приговор. Атауллаханов находится под стражей, он обвиняется в растрате и отмывании денег. Султанов находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в растрате.